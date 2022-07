Hangwasserschutz in Deutsch Kaltenbrunn

Werbung

„Die Schutzmaßnahmen sind auf ein Jahrhunderthochwasser hin konzipiert“, erklärt Gerald Mikovits von der ausführenden Güssinger Firma TB DI Mikovits & Partner GmbH. Geplant sind vier Rückhaltebecken. Diese werden „Am Hang“, beim Tennisplatz, beim Eislaufplatz und an der Bergstraße errichtet.

„Wir warten nur noch auf die Genehmigungen und sollten hoffentlich im Herbst beginnen können. Das Projekt ist eine wichtige Investition für die kommenden Jahrzehnte der Gemeinde“, weiß Bürgermeisterin Andrea Reichl. Und es wird auch dementsprechend teuer: Die Kostenschätzung beläuft sich derzeit auf etwa 1,2 Millionen Euro. „

Es fehlt nur mehr der Fördervertrag und der wasserrechtliche Bewilligungsbescheid, der in den nächsten Tagen eintreffen sollte. Danach soll im September/Oktober gestartet werden. Bei den 1,2 Millionen sind auch Kanalanlagen et cetera dabei“, fügte Gerald Mikovits noch an.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.