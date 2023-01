Bauvorhaben Mogersdorf will nicht nur sparen

Lesezeit: 2 Min SK Stefan Kohlmann

Plant einige Investitionen. Bürgermeister Josef Korpitsch. Foto: zVg

D as Jahr 2023 steht in Mogersdorf, wie in vielen anderen Gemeinden auch, im Zeichen des Sparens. Dennoch sollen einige Bauvorhaben heuer in die Tat umgesetzt werden.