BBZ Rudersdorf: „Lasertechnik schweißt zusammen“

Im Bildungs- und Beschäftigungszentrum (BBZ) am Standort Rudersdorf gibt es Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten rund um das Thema Schweißen - und das schon seit 15 Jahren, die man im August beging. Andreas Busch, Generalimporteur für Österreich von HeroLaser Handschweiß-, Reinigungs- und Gravurgeräten, hielt einen Fachvortrag zum Thema "Effektiver, schneller und zuverlässiger: wie Laserschweißen die Industrie revolutioniert". Nach den Fachvorträgen und der Vorführung hatten die Teilnehmer die Gelegenheit zum gemeinsamen Netzwerken, begleitet von Fachgesprächen und Know-how-Austausch mit Experten aus der Branche. „Die Veranstaltung hat wieder einmal gezeigt, dass das Laserschweißen nicht nur eine Methode zum Verbinden von Materialien ist, sondern eine Technologie, die die Industrie revolutioniert. Es ermöglicht nicht nur die Herstellung robusterer und langlebigerer Produkte, sondern auch die Entwicklung neuer Designs und Technologien, die bisher als unerreichbar galten“, versichert Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann abschließend und fügt an: „Die steigende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften im Zusammenhang mit Lasertechnologie erfordert verstärkte Ausbildungsmaßnahmen. Im Burgenland werden bereits verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten angeboten, darunter die überbetriebliche Lehrausbildung und die Fachkräfteoffensive, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Das BBZ ist seit 15 Jahren mit seinen Ausbildungskursen Aushängeschild für Schweißtechniken landesweit. Und das BBZ Rudersdorf bleibt auch in Zukunft eine Quelle der Bildung und Inspiration für die Menschen im Land.“

Laut Busch ist Laserschweißen so einfach, dass es "jeder nach zwei Minuten kann." Leonhard Schneemann hat das sogleich bewiesen. Foto: Büro Schneemann / Swen Tesarek