Einbrüche in Bezirken Jennersdorf, Güssing und Oberwart

Der erste Einbruch ereignete sich in Rudersdorf, Bezirk Jennersdorf. Hier zwängten Täter mit einem Werkzeug die Terrassentüre auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Ob die Täter beim Durchsuchen der Räumlichkeiten etwas gestohlen haben, ist noch Teil der Ermittlungen.

In Großmürbisch, Bezirk Güssing, brachen die Täter durch Aufzwängen des Schlafzimmerfensters in das dortige Wohnhaus. Bei der Durchsuchung der Wohnräume wurden die Täter bei Schmuck in bislang unbekannter Schadenshöhe und einem Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Wertbereich fündig.

Beim dritten Einbruch in Oberdorf im Burgenland, Bezirk Oberwart, brachen die Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Auch hier versuchten die Täter mit einem Werkzeug zwei Kunststofffenster und eine Eingangstüre aufzuzwängen, um in das Wohnhaus zu gelangen. Dies jedoch ohne Erfolg.

Die Täter hinterließen durch die Einbrüche Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Spurensicherung durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.

