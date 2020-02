Am Dienstagnachmittag wurden die Feuerwehren Deutsch Kaltenbrunn-Ort und Rohrbrunn zu einem Verkehrsunfall auf die B57a zwischen Deutsch Kaltenbrunn und Rohrbrunn alarmiert.

Ein Fahrzeug war aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war in einem angrenzenden Acker liegen geblieben. Beim Eintreffen an der Unfallstelle waren Feuerwehrarzt Dr. Leonhardt, Rotes Kreuz, First Responder und Polizei bereits am Unfallort und versorgten die verletzte Fahrzeuglenkerin. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und nahmen die Fahrzeugbergung mittels Kran vor. Insgesamt standen 20 Kräfte der Blaulichtorganisationen rund 1,5 Stunden im Einsatz.