Stadtkapelle Jennersdorf: Lieder für den Frieden

Kapellmeister Reinhold Buchas freut sich auf viele Besucher beim Festakt. Foto: BVZ

45 Jahre und zum Glück kein bisschen leise ist die Stadtkapelle Jennersdorf in ihrem Jubiläumsjahr. „Viele traditionelle und kirchliche Auftritte, aber auch eine sehr gelungene Konzertreise, haben wir bereits hinter uns gebracht“, freut sich Kapellmeister Reinhold Buchas. Ein besonderes Highlight zum halbrunden Geburtstag feiert man am Landesfeiertag zu Martini. Am 11.11. um 18 Uhr lädt man zum großen Geburtstagsfest in die Gernot Arena, das unter dem Motto „Gans mit Blasmusik“ steht.

Gefeiert werden soll mit vielen Freunden und Fans, dem Musikverein Unterlamm und der „Böhmischen der Stadtkapelle Jennersdorf“. „Anlässlich dieses Events wird auch die neue CD der Stadtkapelle präsentiert werden“, verrät Buchas. „Auf ins Burgenland“ heißt das neueste Werk, das lauter neue, großteils Burgenländische Kompositionen von traditionell bis modern erhält.

„Zwei neue Lieder zum Thema Frieden sollen einen musikalischen Beitrag für diese schwierige Zeit leisten“, so Buchas. Und einen Beitrag dazu leistet auch Stadtpfarrer Kanonikus Franz Brei, der im Zuge der Feierlichkeiten eines dieser Friedens-Lieder singen und auch den Martini-Segen erteilen wird. Platzreservierungen werden unter 0664/5202441 angenommen.

