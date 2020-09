Im Bezirk Jennersdorf gibt es aktuell in etwa 1.630 aktive Feuerwehrkameraden im Alter zwischen 16 und 70 Jahren. Diese werden nun um 18 weitere Mitglieder verstärkt. Am Wochenende fand im Feuerwehrhaus Jennersdorf der Abschluss der Truppmannausbildung statt. Bereits in den Wochen und Monaten zuvor wurden in speziellen Übungen und Schulungen das Grundwissen über Unfallverhütung und Erste Hilfe, Formalexerzieren, die Gerätschaften der eigenen Feuerwehr bis hin zum Löscheinsatz vermittelt. Die Ausbildung umfasst 52 Ausbildungseinheiten zu je 45 Minuten und fanden in den jeweiligen Feuerwehren statt.

In Gruppen eingeteilt wurde nun unter Einhaltung der COVID 19 Maßnahmen das Wissen in theoretischen und praktischen Beispielen zusammengefasst und beübt.