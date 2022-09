Bis zu 100.000 Euro mehr Energiekosten: Sorge wächst

Für Gastronom Bernhard Pranger sind nicht nur die hohen Stromkosten ein Problem: „Natürlich sind die Stromkosten sehr hoch, ich zahle ein Vielfaches im Vergleich zu den Vorjahren. Aber ein ebenso großes Problem, dass gar nicht so beachtet wird, sind auch die gestiegenen Lieferanten- und Produktkosten.

Ein Beispiel: Der Preis für Fett wurde verdoppelt. Ich brauche aber trotzdem gleich viel Fett wie vorher, da ich weiterhin viele Schnitzel verkaufe. Damit kostet mir jedes Schnitzel, das ich mache, mehr und es bleibt weniger für mich über.“

Er sieht für die Branche schwarz, sollte es so weitergehen: „Es wird sicherlich spätestens im Jänner einen Crash geben, wenn sich nicht sofort etwas ändert. Die Situation kann einfach nicht jeder überleben.“

Er übt außerdem Kritik an manchen Kollegen: „Wenn ich sehe, dass es weiterhin Gastronomen gibt, die ihr Menü für sechs, sieben Euro verkaufen, werde ich sauer. Das kann sich nicht ausgehen, da kann man keinen Gewinn machen. Die Leute gehen aber trotzdem dort hin essen, da es billiger ist. Im Endeffekt ist das aber eine Lose-lose-Situation. Da wegen der höheren Preise weniger Leute zu mir kommen, habe ich weniger Einnahmen und es wird für mich schwieriger und der Betrieb, der das Menü so billig verkauft, macht auch kein Plus und wird deswegen auch nicht lange überleben.“

Schwere Zeit für Lebensmittelgeschäfte

Auch Andrea Knebel, Besitzerin des Nah&Frisch in Königsdorf, schlägt Alarm: „Zurzeit ist es schlimm. Ich habe den Laden erst vor Kurzem übernommen und da wir sehr viel Kühltruhen haben, zahlen wir auch da richtig viel. Wir reden da von doppelt bis dreimal so viel wie vorher.“

An Lösungen wird gearbeitet, einfach ist die Situation für die Geschäftsbetreiberin aber nicht. „Wir haben mit der Gemeinde besprochen, dass wir Photovoltaikanlagen bekommen, aber bis dahin müssen wir irgendwie klarkommen. Es muss aber schnell eine Lösung gefunden werden. Bei uns geht es gerade noch, aber auch wir haben schon sehr zu kämpfen. Für viele Betriebe steht eine schwere Zeit bevor.“

Evelyn Flaschberger, Chefin vom SPAR in Eltendorf, schlägt ebenfalls in dieselbe Kerbe: „Es ist eine Katastrophe. Wir können keinen Strom abdrehen, weil wir ihn absolut brauchen. Wir versuchen zu sparen, wo es nur geht, aber momentan zahlen wir 100.000 Euro mehr an Energiekosten pro Jahr.“ Auch für sie ist klar, dass sich schnellstmöglich etwas ändern muss: „Man geht nur noch arbeiten um das notwendigste Geld zu haben, überbleiben tut sehr wenig. Dazu kommen ab dem nächsten Jahr Lohnerhöhungen für die Mitarbeiter, da wird bei aktueller Marktlage wirklich fast nichts mehr überbleiben. Ich bin überzeugt davon, wenn es so weitergeht, wird es nächstes Jahr viele Betriebe nicht mehr geben.“

