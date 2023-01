Doppelspitze für die Bezirks-SPÖ

Werbung

Für die Bezirksparteispitze ist es keine Überraschung, dass Ewald Schnecker nach 14 Jahren sein Amt als Bezirksparteivorsitzender zurücklegt. Seinen Abschied hat er intern bereits im Herbst nach den Gemeinderatswahlen kommuniziert. Dass er mit Königsdorfs Ortschef Mario Trinkl und Mühlgrabens Bürgermeister Fabio Halb aber gleich zwei Nachfolger präsentiert, dürfte dann noch für viele SPÖ-Mitglieder neu sein.

Für Schnecker ist die Doppelspitze „ein eindeutiges Zeichen, wie stark die SPÖ im Bezirk aufgestellt ist“. „Genau dieser Zusammenhalt, den man zukünftig mit Spitzen aus dem Raab- und Lafnitztal hat, soll beispielgebend sein“, so Schnecker. „Ich wünsche mir, dass es ein gemeinschaftliches Arbeiten gibt und die Ortsparteien auch weiterhin bestens betreut werden“, erklärt Schnecker, der auch weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen wird. Gewählt werden soll die neue Doppelspitze der SPÖ am Freitag, dem 13. Jänner (19 Uhr) im Gasthaus Hirtenfelder in Windisch-Minihof.

Gestartet ist die politische Karriere von Schnecker im Jahr 2007 nach der Landtagswahl. „Damals gab es Stimmen, die gesagt haben ‚was soll der schon bewirken, wenn er im Land keine Funktion hat’“, erinnert sich der Rudersdorfer.

Im Rückblick, habe er all diese Leute „eines besseren belehrt“, so Schnecker. „Die Zahlen sprechen für sich“, erklärt Schnecker. 2009, als er den Vorsitz der SPÖ im Bezirk übernahm, hatte die SPÖ vier Bürgermeister im Bezirk. 2022 sind es sechs. „Bei den letzten Landtagswahlen haben wir den Stimmenabstand zur ÖVP auf 2.065 Stimmen angehoben, 15 Jahre davor war der Abstand noch 560 Stimmen. Auch der Mandatsstand bei Gemeinderäten hat sich in den letzten Jahren für die SPÖ, die mittlerweile die ÖVP überholt hat, verbessert.

Politisch sieht Schnecker viele Erfolge, die in seine Zeit als Bezirksparteivorsitzender fallen. „Den Baustart der S7, das Wirtschaftsgebiet S7, die Neuordnung der Kultur mit dem Schloss Tabor und dem Künstlerdorf Neumarkt, die gute Arbeitsmarktsituation oder die Zusage für den Bau einer Autobahnpolizeiinspektion oder der Mehrzweckhalle in Jennersdorf fallen mir das ein“, zählt Schnecker auf. Was ihn in all den Jahren geärgert hat? „Die Schließung des Bezirksgerichts, die ist nicht fair gelaufen“, ist Schnecker überzeugt.

