Die Anregung eines Gemeindebürgers aus Rax zur Erlassung eines Lkw-Fahrverbotes über 7,5 Tonnen ist zwei Jahre alt. Eine Petition, die vom Jennersdorfer Gemeinderat unterstützt und vom Land abgeschmettert wurde, später hat sich der neue Gemeinderat abermals um das Thema angenommen. Diesmal mit Erfolg.

Das Land Burgenland hat einem Lkw-Fahrverbot zugestimmt, der Verkehr soll künftig über die Gemeinden Heiligenkreuz, Eltendorf und Königsdorf über den Henndorfer Berg nach Jennersdorf und weiter zur Staatsgrenze geleitet werden. Für den Jennersdorfer Ortchef Reinhard Deutsch die optimale Lösung. „Sowohl für die lärmgeplagten Anrainer, als auch für die Betriebe ist diese Entscheidung richtungsweisend. Hauptziel ist es aber, auf Dauer den Schwerverkehr beziehungsweise die ‚Mautflüchtlinge‘, um die es in dieser Causa ja großteils geht, wegzubringen“, so Deutsch.

Mit der neuen Route, die um knapp sieben Kilometer länger sein soll, ist man dem Ziel einen großen Schritt näher gekommen, meint Deutsch: „Je länger und unattraktiver eine Strecke ist, umso weniger wird sie befahren“, meint er.

Massiver Gegenwind aus dem Lafnitztal

Ganz anders sehen das die Bürgermeister aus Heiligenkreuz, Eltendorf und Königsdorf, deren Gemeinden an der neuen Route für Lkw liegen. „Es geht hier um eine massive Mehrbelastung in Sachen CO2-Ausstoß und Lärm. Für eine Ausweichroute, die knapp sieben Kilometer über Berg und Tal führt, gibt es keine Rechtfertigung“, will Königsdorfs Bürgermeister Mario Trinkl (SPÖ) im Zuge der nächsten Gemeinderatssitzung eine Allianz der Königsdorfer gegen das geplante Vorhaben bilden.

Auch Eltendorfs Ortschef Josef Pfeiffer (ÖVP) kündigt massive Proteste an. „Das wäre ein Willkürakt, sollte die Route für den Schwerverkehr geändert werden. Zudem erhöht sich die Unfallgefahr, wenn diese Lkw im Winter über den Henndorfer Berg fahren müssen“, so Pfeiffer.

Keine Rechtfertigung für Ausweichroute

Widerstand kommt auch vom Heiligenkreuzer Bürgermeister Edi Zach (SPÖ): „Wir sind ohnehin schon stark vom Schwerverkehr betroffen und jetzt wird er noch mehr zunehmen. Außerdem führt die neue Route über fünf Ortsteile, die alte nur über drei“, erklärt Zach.

Eine Entscheidung über das Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen auf der L 116 soll in den kommenden Wochen fallen. Derzeit haben die betroffenen Gemeinden die Möglichkeit, eine Stellungnahme ans Land zu übermitteln. „Und das wird mit Sicherheit passieren“, sind sich Zach, Trinkl und Pfeiffer einig. Fortsetzung folgt!