Die gute Nachricht vorweg: Der Abwasserverband hebt die Verbandsbeiträge für Mitgliedsgemeinden nicht an. Das hat die Mitgliederversammlung – im Beisein der Bürgermeister und Vorstände – beschlossen. „Aufgrund der guten, sparsamen und umsichtigen Arbeit im Verband ist für das Jahr 2019 ein Sollüberschuss zu erwarten“, teilt Obmann Mario Trinkl, die nächste positive Nachricht mit.

Als Bürgermeister wisse er, wie knapp die Budgets der Mitgliedsgemeinden kalkuliert werden. Weiters erklärt er, dass mit dem erwirtschafteten Überschuss trotz der „Nullrunde“ die Sanierung des Verbandsgebäudes, welches deutlich in die Jahre gekommen ist, ohne Aufnahme eines Kredites möglich sein wird. Obmann-Stellvertreter Bernhard Hirczy: „In den vergangenen Jahren haben wir es immer wieder geschafft die Indexerhöhung auszusetzen. Der sorgfältige Umgang mit den verfügbaren Mittel im Verband ist dafür hauptverantwortlich. Wir sind vermutlich der sparsamste Verband des Landes und daher gilt mein großer Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nun müssen wir die kommenden Projekte – wie die neue Photovoltaikanlage sowie die Sanierung diverser Hauptkanäle im Bezirk – genau planen, damit die Abwasserentsorgung auch weiterhin für alle Bürgerinnen und Bürger unbemerkt und ohne Gebührenerhöhung funktioniert“, so Bernhard Hirczy. Durch die Erstellung des digitalen Leitungskatasters – ein wichtiges Projekt für 2020 und 2021 – wurden/werden die Schäden am Kanalisationssystem des Abwasserverbandes Jennersdorf aufgezeigt.

Ebenso werden mindestens 10 Pumpstationen erneuert und das Funksystem auf neuen Stand der Technik gebracht werden. In Summe investiert der Verband im kommenden Jahr rund eine Million Euro in Erneuerungen und Instandhaltung. Dieses Volumen an Investitionen wird zum Großteil von heimischen Betrieben aus der Region getätigt“, erklären die Obmänner Mario Trinkl und Bernhard Hirczy. Besonders stolz ist Obmann Mario Trinkl auch darauf, dass diese Maßnahmen mit Hilfe des laufenden Budgets ohne zusätzliche Kredite möglich sein werden.