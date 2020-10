Wie kommt der Park zustande?

Alle Gemeinden im Bezirk Jennersdorf stimmen via Gemeinderatsbeschluss darüber ab. Gibt es überall eine positive Rückmeldung, wird eine neue Gesellschaft zur Finanzierung gegründet.

Was macht die Gesellschaft?

Diese erledigt die Bankgeschäfte, nimmt Kredite auf, tilgt diese ohne Pönale und finanziert die Errichtung des Businessparks mit. Beteiligt ist die Wirtschaft Burgenland GmbH (WuBuG). An dieser Gesellschaft hätten die WiBuG 70 Prozent Anteile und alle Gemeinden zusammen 30 Prozent. Nachdem die Gesellschaft wieder schuldenfrei ist, würde die WiBuG aussteigen und die Kommunalsteuern an alle Gemeinden veretilt werden.

Was kostet das die Gemeinde?

Seitens der Gesellschaft wird ein Kredit von 7,5 Millionen Euro aufgenommen. Für diesen gibt es für jede Gemeinde eine Haftung von 187.500 Euro. Für die Gesellschaft entstehen Kosten von 70.000 Euro in Form eines Geschäftsführers, sowie Werbung.

Was verdient die Gemeinde?

Nach dem Ausstieg der WiBuG gehen 25 Prozent der Kommunalsteuer an die Gemeinden Rudersdorf und Deutsch Kaltenbrunn, da diese beiden die „Standortgemeinden“ sind. Die restlichen 75 Prozent werden an die weiteren Gemeinden ausgeschüttet.