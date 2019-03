Ein attraktives, 1500 Quadratmeter großes Grundstück wechselte 2008 in einer Gemeinde im Bezirk Jennersdorf den Besitzer: Die Käuferin interessierte sich besonders für die Kuppenlage. Sie wurde sich mit dem Verkäufer, dem nebenan wohnenden damaligen Bürgermeister, einig, der Kaufpreis betrug 20 Euro pro Quadratmeter.

„Ein Mischpreis, das war angemessen“, wie der nunmehr pensionierte Orts-Chef vorige Woche vor Richterin Karin Lückl und den Schöffen erklärte. Nur 276 Quadratmeter waren anfangs als Bauland gewidmet, der Rest war Grünland. Als die neue Besitzerin zu bauen beginnen wollte, informierte sie den Bürgermeister, dass sie mit dieser Fläche ihr Bauvorhaben nicht werde realisieren können. Daraufhin widmete die Gemeinde weitere 500 Quadratmeter in Bauland um.

Besitzerin droht Abbruchbescheid

Das Bauprojekt wurde von der Gemeinde bewilligt und errichtet. Später stellte sich heraus, dass ein „erheblicher Teil“ des Gebäudes, so die Staatsanwaltschaft, im Grünland liegt. Dem mittlerweile pensionierten Bürgermeister wurde vorgeworfen, die Baubewilligung entgegen den Bestimmungen des Landschaftsschutzes und des Ortsbildschutzes erteilt zu haben. Der politisch tätigen Hausbesitzerin droht nun ein Abbruchbescheid, zumindest für jenen Teil des Hauses, der im Grünland liegt.

„Schlampigkeit oder Fehler in der Routine“

Vor Gericht bekannte sich der Ex-Bürgermeister nicht schuldig. „Mein Mandant war zig Jahre Amtsleiter und Bürgermeister“, erklärte der Verteidiger. „Da kann man schon einmal den Überblick verlieren.“ Was passiert sei, könne man als „Schlampigkeit“ oder „Fehler in der Routine“ bezeichnen. Bei der Bauverhandlung sei „nicht genau geschaut“ worden, wo die Bauherrin bauen wollte und wo die Widmungsgrenzen liegen, so der Verteidiger.

Der Angeklagte habe sich darauf verlassen, dass das Gebäude im Bauland errichtet werde. „Wir sind alle, auch ich, ohne es zu überprüfen, davon ausgegangen, dass das Projekt bewilligt werden kann“, sagte der pensionierte Bürgermeister. Der Schöffensenat sprach ihn von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen frei, weil nicht bewiesen werden konnte, dass er seine Befugnisse missbraucht hat. „Es war Schlamperei“, sagte abschließend die Richterin.