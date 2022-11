Neuer Kommandant: Illigasch setzt sich aus drei Bewerbern durch

Werbung

Mit dem Amtsantritt als Landesfeuerwehrkommandant im Frühjahr, hat sich Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Kropf entschlossen, sein Amt als Bezirksfeuerwehrkommandant mit Jahresende niederzulegen.

Bei der Herbsthauptdienstbesprechung stellten sich mit Jochen Iligasch und Franz Windisch seine bisherigen zwei Stellvertreter und mit Willi Deutsch der Bezirksjugendreferent der Wahl zum neuen Kommandanten. Von den 42 anwesenden Delegierten haben sich 29 für Jochen Illigasch als neuen Bezirksfeuerwehrkommandanten ausgesprochen.

Der 51-jährige Wallendorfer ist 1989 in die Feuerwehr eingetreten und seit 2007 in verschiedenen Funktionen im Bezirksfeuerwehrkommando tätig, von 2020 bis 2022 als 1. Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter. Seine neue Funktion tritt Illigasch mit Jahresbeginn 2023 an.

Als neuer Chef von 42 Feuerwehren und drei Betriebsfeuerwehren und rund 2.000 Mitgliedern, will Illigasch ein Ansprechpartner für alle sein. In der Feuerwehr sei er tief verwurzelt, daher war ihm das Amt ein besonderes Anliegen, welches, so der Wallendorfer, künftig auch viele Herausforderungen mit sich bringt.

„Die große Frage wird allerdings sein, wie wir die Wehren auch in Zukunft finanzieren können und da will ich auch eine verbindende Rolle zu den Gemeinden einnehmen“, verrät Illigasch einen ersten Einblick in seine künftige Arbeit. In den nächsten Wochen will man, so Franz Kropf, eine ordentliche Amtsübergabe vorbereiten.

