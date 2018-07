Auf den Bezirk Jennersdorf rollt in den nächsten zehn Jahren eine Pensionierungswelle bei Hausärzten zu. Sieben von zehn Allgemeinmedizinern sind in zehn Jahren älter als 70 Jahre und somit pensionsreif.

„Während Steiermark die Kassenverträge für Hausärzte verbessert hat, lässt sich das Burgenland weiterhin Zeit und missachtet damit die aktuelle Entwicklung“, sagt ÖVP-Landtagsabgeordneter Bernhard Hirczy, der dringenden Handlungsbedarf sieht, um einem drohenden Ärztemangel, vor allem im Bezirk Jennersdorf, entgegenzuwirken. Niederösterreich hat im Vorjahr die Kassenverträge für die Hausärzte verbessert. Nun ist die Steiermark gefolgt und bietet neben höheren Honoraren auch die Möglichkeit des Job-Sharings an.

Das System: Ärzte können sich einen Kassenvertrag teilen und gewinnen dadurch mehr Lebensqualität. „Diese Möglichkeit ist auch für die Übernahme einer Praxis durch einen Jungarzt von Vorteil, damit die Patienten Vertrauen gewinnen können“, so Hirczy. Eine mögliche Lösung auch für den Bezirk Jennersdorf – wenn es nach Hirczy geht. „Im Bezirk Jennersdorf gehen in den nächsten zehn Jahren sieben von zehn Hausärzten in Pension. Dieses Problem wird nun durch die bessergestellten Kassenverträge in der Steiermark verschärft, da diese Verträge für junge Ärzte attraktiver sind“, warnt Hirczy und fordert das Land zum Handeln auf: „Der Hausarzt muss als erste Ansprechpartner in der Gesundheitsversorgung erhalten bleiben“, so Hirczy.