Reue gezeigt: Nach Nazi-Postings Mauthausen besucht

Eher zufällig war die Kriminalpolizei auf den 49-Jährigen gestoßen. Zunächst hatte eine Spezialeinheit wegen des Verdachts der Kinderpornografie ermittelt. Die Staatsanwältin ordnete eine Hausdurchsuchung an, bei der auch Handys und Datenträger beschlagnahmt und untersucht wurden.

Dabei fand die Kriminalpolizei zahlreiche Bilddateien, die den Tatbestand der nationalsozialistischen Wiederbetätigung erfüllten. Der Verdacht der Kinderpornografie erhärtete sich nicht. Am Montag dieser Woche musste sich der 49-Jährige vor einem Schwurgericht verantworten. Wie sich herausstellte, hatte er im Jahr 2020 112 Bilddateien an WhatsApp-Kontakte verschickt. Diese Bilder zeigten z. B. Adolf Hitler, Wehrmachtssoldaten oder den Reichsadler und verherrlichten und verharmlosten die Ideologie des Nationalsozialismus.

„Leider habe ich das G’lump auf WhatsApp bekommen. Ich war so blöd und habe es weitergeschickt“, bekannte sich der Angeklagte reumütig schuldig. „Widerspruch wäre die richtige Antwort gewesen“, ermahnte ihn Richterin Birgit Falb.

Am 4. August 2022 besuchte der Angeklagte die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Dieser Besuch hinterließ nachhaltige Eindrücke. „Ich bin schockiert, was da passiert ist“, sagte der 49-Jährige. Er trat mit dem Mauthausen Komitee in Kontakt und bot seine aktive Mitarbeit an.

Die Staatsanwältin lobte diese Form der Aufarbeitung und verwies auf andere Prozesse wegen Wiederbetätigung, bei denen sich die Angeklagten weniger einsichtig zeigten. „Meistens haben wir Angeklagte vor uns, die die Anklage für einen Witz und den Tatbestand für eine Bagatelle halten“, sagte die Staatsanwältin.

Vielzahl an Prozessen wegen Wiederbetätigung

Die Zunahme an Schwurprozessen wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz sei ein Hinweis darauf, dass das nationalsozialistische Gedankengut einen gewissen Aufschwung erlebe. Dabei bedienen sich die Täter vermehrt der Neuen Medien. Auch diese Art der Verbreitung des nationalsozialistischen Gedankenguts sei vom Verbotsgesetz umfasst, betonte die Staatsanwältin.

Der Angeklagte wurde zu 12 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Er muss 2400 Euro Geldstrafe und 500 Euro Gerichtskosten bezahlen.

