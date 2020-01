Rot und Türkis haben bei dieser Landtagswahl intern die Devise ausgegeben, dass in den Regionalwahlkreisen ausschließlich die Vorzugsstimmen über die Grundmandate entscheiden. Für die größte Überraschung im Bezirk Jennersdorf sorgte die SPÖ, die in allen zwölf Gemeinden im Bezirk die meisten Stimmen holen konnte und sich durch enorme Zuwächse auch ein Grundmandat sichert, welches an Ewald Schnecker geht, der mit 1.781 Vorzugsstimmen die meisten auf der SPÖ-Liste holte.

Die ÖVP verfehlte das Grundmandat im Bezirk Jennersdorf. Werden die drei Landesmandate nach der Listenreihung vergeben, kommen neben Parteichef Thomas Steiner noch Melanie Eckhardt aus Mattersburg und Carina Laschober-Luif aus Pinkafeld zum Zug. Für den bisheringen Abgeordneten Bernhard Hirczy würde somit kein Platz im Landtag bleiben. Demnach soll Hirczy statt Marianne Hackl für die ÖVP in den Bunderat einziehen. Für eine Stellungnahme war er bislang nicht erreichbar.

Marousek Bernhard Hirczy (l.) verfehlte das Grundmandat für die ÖVP im Bezirk Jennersdorf. Führt sein Weg jetzt in den Bundesrat?

