Im Vergleich zum Vorjahr sind die Arbeitslosenzahlen im September um 26,8 Prozent gestiegen, bei Menschen über 50 Jahren sogar um 54,5 Prozent. „Ich denke, dass wir die Talsohle erreicht haben und sich die Zahlen in den nächsten Monaten wieder zurückbewegen“, blickte Jennersdorfs AMS-Chef Harald Braun zu Beginn des Monats noch positiv in die Zukunft am Arbeitsmarkt.

Jetzt, rund vier Wochen später, scheint die Lage trister, als angenommen. Der Kompressorenhersteller Secop hat angekündigt, dass die Produktion aus Fürstenfeld abgezogen wird. Von den rund 250 Mitarbeitern ist knapp die Hälfte aus dem Burgenland, die meisten davon aus dem Bezirk Jennersdorf. Bis Mitte 2020 sollen die Mitarbeiter ihre Jobs verlieren, kündigt das Unternehmen an.

„Wir hoffen auf eine Arbeitsstiftung, denn der Arbeitsmarkt im Bezirk ist derzeit erschöpft.“ Harald Braun, AMS-Leiter im Bezirk

„Das ist ein harter Schlag für die Mitarbeiter und auch für uns als Arbeitsmarkservice“, erklärt AMS-Chef Braun im Gespräch mit der BVZ. „Erst im Vorjahr haben wir mit dem Abzug von Tridonic eine Hiobsbotschaft hinnehmen müssen. Die betroffenen Mitarbeiter wurden aber zum größten Teil wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert, lediglich sechs Personen sind nach wie vor bei uns“, so Braun.

Möglich war das aber laut Braun nur, „weil der Arbeitsmarkt vor einem Jahr die Personen auffangen konnte“, anders als aktuell. „Hier war die Vermittlung in den Autocluster unsere Rettung. Aber das zieht nicht mehr. Im Gegenteil, hier könnten in den nächsten Monaten viele Jobs verloren gehen. Diese Folgewirkung würde sich drastisch auf den Wirtschaftsstandort niederschlagen“, blickt der AMS-Chef skeptisch in die Zukunft.

Was die knapp 120 betroffenen Mitarbeiter betrifft: Eine erste Meldung ist im Frühwarnsystem des AMS eingegangen. Der Stellenabbau wird in Stufen erfolgen. Ob es eine Stiftung geben wird, steht derzeit noch nicht fest. „Wir hoffen auf eine Arbeitsstiftung, denn der Arbeitsmarkt im Bezirk ist derzeit erschöpft“, so Braun. Auch seitens der Politik zeigt man sich sehr besorgt. „Meine volle Unterstützung gilt dem Betriebsrat, welcher eine Rückabwicklung des Verkaufes anstrebt. Dazu sind intensive Gespräche notwendig,“ heißt es dazu von SPÖ-Landtagsabgeordnetem Ewald Schnecker. „Sobald die Kündigungen offiziell eingemeldet werden, wollen wir konkrete Lösungen für die Betroffenen parat haben,“ kündigt auch Landesrat Christian Illedits (SPÖ) Hilfe seitens des Landes an.

„Jahrelang wurden die Arbeitslosenzahlen schön geredet, ohne zu bedenken, dass in der benachbarten Steiermark gearbeitet wird. Jetzt zeigt sich der fehlende Einsatz um den Wirtschaftsstandort“, kritisiert Landtagsabgeordneter Bernhard Hirczy (ÖVP).