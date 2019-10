Die ÖVP holt mit einem Plus von 7,55 Prozent und 40,6 Prozent ein historisches Ergebnis im Bezirk. Bis auf Mühlgraben, wo die SPÖ voran liegt, ist die ÖVP in jeder Gemeinde auf Platz 1. Die SPÖ hat ein Minus von 2,78 Prozent einstecken müssen und liegt mit 23,9 Prozent auf Platz zwei. Wahlverlierer ist die FPÖ, die bei der Nationalratswahl 2017 mit 31,6 Prozent noch Platz eins eingefahren hat und jetzt mit 21,2 Prozent auf Platz 3 liegt.

Neos konnten leichte Zugewinne von 1,68 Prozent verbuchen und liegen bei 4,1 Prozent. JETZT schafft 1,3 Prozent (-1,45). Die Grünen holten 8 Prozent, ein Plus von 5,9 Prozent. Das größte Plus erzielte die ÖVP in Heiligenkreuz (11,2), die geringsten Zugewinne in Mühlgraben (6,28). Die SPÖ holte in Mühlgraben (3,17), Weichselbaum (1,26) und Neuhaus (0,81) leichte Zugewinne. Verluste gab es in St. Martin (-4,12), Minihof (-4,10) und Rudersdorf (-3,62). Für die FPÖ gab es in keiner Gemeinde Zugewinne. Massive Verluste dafür in Mühlgraben (-14,85), Heiligenkreuz (-13,60) und Neuhaus (-13,05). NEOS holten in allen Gemeinden Zugewinne. JETZT konnte nur in Königsdorf (+0,04) dazugewinnen.

Die GRÜNEN gewinnen in allen Gemeinden, die die größten Zugewinne machten sie in Deutsch Kaltenbrunn (+6,47), Jennersdorf (+6,42) und Rudersdorf (+6,32).

