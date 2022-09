Vor Gericht: Italiener als Unruhestifter

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Als Kellner ließ sich ein aus Neapel stammender 32-jähriger Mann im Bezirk Jennersdorf nieder. Allerdings ist er bereits seit Längerem arbeitslos und blieb die Wohnungsmiete schuldig. Außerdem beschwerten sich andere Mieter über Lärmbelästigung.

Am 5. April 2022 musste er aus der Wohnung ausziehen. Die Polizei war vor Ort, weil bereits bekannt war, dass der Italiener immer wieder „Probleme machte“, wie eine Polizistin als Zeugin bekannt gab.

Die Vermieter stellten danach fest, dass an der Münzkassa bei der Waschmaschine im Keller des Hauses Einbruchsspuren zu sehen waren. Außerdem hatte der Italiener die von ihm benützte Wohnung in einem verwahrlosten und verdreckten Zustand hinterlassen. Er soll dadurch einen Schaden von 800 Euro angerichtet haben.

Die Polizei entdeckte in der von dem Italiener benützten Wohnung Suchtmittelutensilien und zog einen Drogenspürhund bei, um die Wohnung zu durchsuchen.

Vorige Woche musste sich der Italiener vor Gericht verantworten. Bei der Polizei hatte er noch zugegeben, mit einem Schraubenzieher die Münzkasse bei der Waschmaschine aufgebrochen zu haben.

Vor Gericht klang seine Story anders:

Ausführlich erklärte er, dass er den Münzzähler der Waschmaschine nicht aufgebrochen habe, um an Geld zu gelangen.

Er habe im Frühjahr 2022 Geldprobleme gehabt. „Um Geld zu sparen, schlug ich mit einem Hammer auf das Kästchen mit den Münzen“, erzählte der Angeklagte. Er konnte sogar ein Video vorweisen, das ihn dabei zeigte, wie er auf den Geldbehälter einschlug.

Aus dem Off hört man die Stimme des Italieners, der in seiner Muttersprache kommentiert: „Wie man Wäsche waschen kann, ohne zu bezahlen.“

„Ich geniere mich dafür“, sagte der Angeklagte.

Zuerst habe er 50 Cent eingeworfen, dann habe er mit dem Hammer auf die Münzkassa geklopft: „Der Waschvorgang dauerte dann länger. Jeder Schlag war 50 Cent“, behauptete er.

Es sei auch möglich, so Richterin Doris Halper-Praunias, dass der Angeklagte zu einem späteren Zeitpunkt versucht habe, mit einem Schraubenzieher an das Geld im Münzbehälter zu gelangen. „War es so?“, fragte die Richterin. „Nein“, antwortete der Angeklagte. „Die Spuren kommen vom Hammer.“

Zigarettenstummel in Nachbarhaus geworfen

Dem Italiener wird auch eine Sachbeschädigung vorgeworfen. Er soll im März 2022 einen Zigarettenstummel in das Wohnzimmer eines Nachbarhauses geschnippt haben. Der Zigarettenstummel löste einen Brand aus, der den Laminatboden im Nachbarhaus beschädigte.

Diesen Vorfall gab der Italiener vor Gericht zu.

Außerdem soll er die Beifahrertüre am Auto einer ehemaligen Arbeitskollegin zerkratzt haben.

In einem Lokal in Fürstenfeld soll er am 12. August 2021 den Lokalbetreiber attackiert haben, als dieser seinen Freund nicht mehr einlassen wollte, weil bereits Sperrstunde war. Der Italiener soll den Lokalbetreiber mit Gläsern beworfen haben. Der Angeklagte behauptete, er habe nur seinem Freund helfen wollen.

Der Prozess wurde vertagt, weil die Befragung von zwei weiteren Zeugen beantragt wurde.

