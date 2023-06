Zwei Südburgenländer eröffnen ihr Büro in der Steiermark

Die beiden Jungunternehmer haben sich als Ziel gesetzt, für die Fachbetriebe die richtigen MitarbeiterInnen zu finden. Sie unterstützen Firmen, die auf Mitarbeitersuche sind bei der Schaltung von Inseraten und unterstützen sie im Bereich der sozialen Medien, wie Instagram, Facebook und TikTok. Das Büro ist zwar in Feldbach, aber die beiden wohnen weiterhin in ihren Heimatgemeinden: Marvin Friedl in Mühlgraben und Daniel Meitz in Neuhaus am Klausenbach.

„Ich freue mich sehr über so eine innovative und vielversprechende Firmenidee und wünsche den beiden Chefs viel Freude, Geduld und wirtschaftlichen Erfolg.“ so Ortschef Fabio Halb.