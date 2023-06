Rudersdorfer Damen nicht zu schlagen

Am vergangenen Samstag zeigten die Feuerwehrgruppen aus dem Burgenland und der Steiermark, was sie können. Beim diesjährigen 49. Bezirksbewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber stellten sich 25 Gruppen unter den Augen der Bewerter den Aufgaben.

Und der Bezirkssieger war heuer ein besonderer. Im traditionellen Bewerb um Bronze A holten sich die Damen der Gruppe Rudersdorf-Berg gegen ausnahmlos Männerteams den Sieg. Die Mädels setzten sich vor den Herrengruppen aus Tauka und Welten mit knapp 396 Punkten durch.

Trainer Klaus Weber: „Weil wir die einzige Damengruppe waren, die teilnahm, liefen wir bei den Männern mit. Dass es dort dann zum Sieg gereicht hat, war schon eine Überraschung, es freut uns aber umso mehr.“ Als Draufgabe gewann die Damenmannschaft auch den abschließenden Parallelbewerb mit einer Zeit von 37,70 Sekunden.

Die Gruppe ist nun auch beim Landesbewerb am 30. Juni und 1. Juli in Eisenstadt dabei. Dort tritt man gegen zwei andere Damenruppen aus dem Burgenland an. Und das Ziel ist klar: „Wir wollen unseren Landessieg der letzten Jahre wiederholen und uns für die Bundesmeisterschaft im nächsten Jahr qualifizieren“, so Weber.

Feuerwehr Oberdrosen gewann in Silber-Wertung

In der zweiten A-Wertung, in der um Punkte gekämpft wurde, holte sich die Feuerwehr Oberdrosen mit 388 Punkten den Sieg.

Neben etlichen Gruppen aus dem Bezirk waren auch einige „Gäste“ am Start. In einem dort eigens ausgetragenen Bewerb war die Feuerwehr Hirzenriegl aus der Südoststeiermark nicht zu biegen.