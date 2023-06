Doppelsieg für Grieselsteiner Feuerwehrjugend

Sieger waren sie alle, die rund Jugendlichen, die beim Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Minihof-Liebau eindrucksvoll ihr Können unter Beweis stellten. Bezirksbewerbsleiter Willibald Deutsch konnte mehr als 20 Wettkampfgruppen (darunter auch Gästegruppen aus der Steiermark und Niederösterreich) im Alter zwischen zehn und 16 Jahren begrüßen. Diese stellten in den verschiedensten Wertungsklassen, vor unzähligen Schlachtenbummlern und begeisterten Fans, ihr in den unzähligen Übungen erlerntes Können bravourös unter Beweis.

Bei den Bewerben in den Kategorien „Brone“ und „Silber“ mussten die Burschen und Mädchen eine Schlauchleitung verlegen, einen Wassergraben überspringen, einen Tunnel durchkriechen und ein Hindernisbalken überlaufen. Gerätekunde, die Anfertigung von im Feuerwehrdienst verwendeter Knoten und das Zielspritzen mit der Kübelspritze ergänzten den Bewerb. Abschließend mussten die Gruppen einen 400 Meter Hindernisstaffellauf absolvieren.

In der Kategorie „Bronze Bezirk“ konnte sich die Gruppe Grieselstein vor St. Martin an der Raab Berg und Neuhaus am Klausenbach durchsetzen. Bei den Gästen setzte sich in der Wertung Bronze die Gruppe der Feuerwehr Pinkafeld vor Zöbern-Königsberg-Schlag (NÖ) und Unterlamm-Hohenbrugg (STMK) durch. Waren in der Wertungsklasse Bronze die Position bereits vorher vergeben, so mussten in der Kategorie Silber dann die Position ausgelost werden und hier setzte sich in der Wertung „Silber Bezirk“ die Feuerwehrjugend Grieselstein vor Neuhaus am Klausenbach durch. In der Gästewertung der Kategorie Silber setzte sich die Gruppe aus Pinkafeld vor Zöbern-Königsberg-Schlag (NÖ) und Schützing (STMK) durch.

Nach den Gruppenbewerben wurde auch der Einzelbewerb um das das Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen in den Kategorien Bronze und Silber durchgeführt auch hier konnten alle Jugendlichen, die sich der Prüfung stellten, hervorragende Leistungen abliefern und ihr begehrtes Abzeichen entgegennehmen.

Der Bewerb wurde von den Feuerwehren des Abschnitts 3 (Bonisdorf, Kalch, Krottendorf, Minihof-Liebau, Mühlgraben, Neuhaus am Klausenbach, Tauka, Windisch-Minihof) gemeinsam organisiert und ausgetragen. . Unter diesen Fans mischten sich auch der Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf und Bezirksfeuerwehrkommandant Jochen Illigasch und machten sich persönlich ein Bild der hervorragenden Arbeit und Leistung der Feuerwehrjugend. Weiters kamen, um den Gruppen zu gratulieren und um ihre Wertschätzung gegenüber der Jugend auszudrücken, auch Bundesrat Bernhard Hirzcy, Landtagsabgeordneter Ewald Schnecker, Bürgermeisterin Monika Pock (Marktgemeinde Neuhaus am Klausenbach), Vizebürgermeister Ernst Halb (Marktgemeinde Minihof-Liebau), Vizebürgermeistern Yvonne Halb (Gemeinde Mühlgraben) sowie Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Franz Windisch mit den Mitgliedern Bezirksstabs.

