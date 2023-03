Jennersdorfer Bezirks-ÖVP: 96,05 Prozent für Philipp Kohl

Werbung

„Ich freue mich über die großartige Unterstützung und nehme die Wahl sehr gerne an. Gemeinsam mit meinem neuen Team, aus erfahrenen und neuen Personen möchte ich für den Bezirk Jennersdorf arbeiten“, mit diesen Worten startet Philipp Kohl seine Dankesrede am Parteitag. 96,05 Prozent der Stimmen entfielen auf Kohl, der auch gleich mit einer Ansage aufhorchen ließ: „Wir müssen gemeinsam nach vorne schauen, zu unseren Werten stehen, um so den Anforderungen der Zukunft in unserem Bezirk gewachsen zu sein. Unser Ziel muss es sein, nach der nächsten Landtagswahl einen Abgeordneten im Bezirk Jennersdorf zu bekommen, dafür setzen wir uns ein“, so Kohl.

Wenige Tage vor der Wahl wurde bekannt, dass Michaela Pumm ihre Kandidatur um das Amt als Bezirksobfrau der ÖVP aus persönlichen Gründen zurückgezogen hat. Pumm, die bislang eine der Stellvertreterinnen von Bernhard Hirczy war, ist auch aus dem Bezirksparteivorstand augeschieden. „Für die Partei ist das sehr schade, aber Michaela Pumm ist jederzeit auch weiterhin eingeladen, mitzuarbeiten“, erklärte Kohl.

Als Stellvertreter von Kohl werden künftig Stefan Fuchs (Rudersdorf), Alexander Ganev (Minihof-Liebau), Siegfried Niederer (St. Martin a.d. Raab), Monika Pock (Neuhaus) und Jens Willgruber (Heiligenkreuz) fungieren. Als Finanzreferent wurde Harald Brunner (Weichselbaum) gewählt. Er wird von Marion Zach (Eltendorf) unterstützt. Beide wurden ebenso wie die beiden Finanzprüfer Michael Janosch (Jennersdorf) und Dieter Wirth (Königsdorf) mit großer Mehrheit gewählt. In das neue Präsidium kooptiert werden Thomas Himmler (Deutsch Kaltenbrunn), Leonhard Pint (St. Martin a.d. Raab) und Johannes Simon (Jennersdorf).

„Außerdem möchte ich mich bei Bernhard Hirczy für seine großartige Arbeit in den letzten Jahren im Bezirk Jennersdorf bedanken und es freut mich, dass er als ÖAAB Bezirksobmann weiterhin mein Team verstärkt“, erklärt Kohl.

