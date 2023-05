Rotes Kreuz Jennersdorf: 2022 über 7.000 freiwillige Dienststunden

Am Freitag, dem 21. April, fand in Jennersdorf die alljährliche Rotkreuz-Bezirksversammlung statt. Dabei zogen die Retter in der Not Bilanz über das vergangene Jahr.

Besonders imposant: 2022 leisteten die 203 freiwilligen Mitarbeiter im Bezirk 7.516 unbezahlte Dienststunden. Das sind um 1.000 mehr als noch vor zehn Jahren, wie aus der Leistungsbilanz hervorgeht.

Hubert Janics weiter Bezirksstellenleiter

Bei der Bezirksversammlung wurden außerdem die Weichen für die Zukunft gestellt. So wurde Hubert Janics als Bezirksstellenleiter wiedergewählt. Als Stellvertreter steht ihm Helmut Glettler zur Seite. Philipp Gindl wurde von den versammelten Mitgliedern erneut zum Freiwilligenkoordinator gewählt.

Auch verdiente Mitarbeiter wurden geehrt. Notfallsanitäter Mario Samer bekam für 14.000 Ausfahrten im Rettungsdienst die Fahrtenspange in Gold verliehen. Für 7.000 Ausfahrten erhielt mit Philipp Lendl ein weiterer hauptberuflicher Notfallsanitäter die Fahrtenspange in Gold.

Das Dienstjahrabzeichen für 30 Jahre beim Roten Kreuz erhielten Dienstführer Chris Janics sowie Richard Türk. Die freiwilligen Mitarbeiter Julia Kruisz und Thomas Ivankovics wurden für ihre 20-jährige Tätigkeit geehrt.

