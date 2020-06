Eigentlich ist die Aussichtswarte am Binderberg eine ruhiges Platzerl, um abzuschalten. Zuletzt wurde der beliebte Treffpunkt aber Opfer von Graffiti und auch der überdachte Bereich wurde zuletzt zum Schweinestall. Vizebürgermeisterin und Henndorferin Gabi Lechner versteht die Sorglosigkeit der Besucher nicht: „Das muss alles in den letzten Tagen passiert sein. Es ist ein Wahnsinn. Die Polizei fährt eh schon fast jeden Tag zur Kontrolle rauf.“ Die Aussichtsplattform wurde im Jahre 2014 am Henndorfer Binderberg errichtet.