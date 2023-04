Außer Kontrolle in Rudersdorf

Werbung

In der temporeichen Komödie „Außer Kontrolle“, in der Otto Konrath Regie führt, ist für Lacher garantiert: Staatsminister Richard Willey, Angehöriger der konservativen Regierungspartei, möchte anstelle einer Nachtsitzung im Parlament ein Schäferstündchen mit der Sekretärin des Oppositionsführers im nahegelegenen Westminster-Hotel verbringen. Alles war so schön geplant, doch das Schicksal meinte es nicht gut mit ihnen. Es taucht da plötzlich „etwas“ auf, sodass alle um die politische Zukunft des Landes bangen. Mit dem zur Hilfe gerufenen Sekretär George Pigden versucht Richard auf irrwitzige und im wahrsten Sinne halsbrecherische Art, sein nicht zustande gekommenes Verhältnis vor seiner Ehefrau, einer misstrauischen Hotelmanagerin und nicht zuletzt einer häufig bewusstlosen Detektivin zu verbergen. Die Situation gerät für alle Beteiligten zunehmend außer Kontrolle – und das Publikum hat die Möglichkeit, diesen Irrwitz lachend und entspannt zu begleiten.

Gespielt wird noch am Mittwoch, dem 19. April, Freitag, dem 21. April, Samstag, dem 22. April, Mittwoch, dem 26. April, Freitag, dem 28. April und Samstag, dem 29. April. Beginn: mittwochs um 19 Uhr, freitags und samstags jeweils um 19.30 Uhr. Tickets sind um 12 Euro (Erwachsene) und 7 Euro (Kinder 3 bis 14 Jahre) bei Friseur Philipp in Rudersdorf erhältlich.

