Astrophysiker Arnold Hanslmeier: Rückkehr an die ehemalige Schule

Empfangen wurde der Astrophysiker nicht nur vom Schuldirektor Peter Pommer, sondern auch von zwei inzwischen pensionierten Lehrern. Willi Huber und Johann Weinhofer unterrichten vor der Pensionierung an der Schule und wollten natürlich mit dabei sein, als sie erfuhren, dass der ehemalige Schüler seinen Besuch ankündigte. Vor Ort hielt Hanslmeier einen Vortrag für alle Schülerinnen und Schüler zum Thema Galaxien und Quasare. Im Anschluss an den Vortrag durften die Jugendlichen dem Astrophysiker verschiedene Fragen rund ums All stellen, auch das Lehrerkollegium ließ es sich nicht nehmen bei ein paar Themen nachzuhaken.

