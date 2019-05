Spannende und lehrreiche Exkursion für die Schüler/innen der 7bc NaWi-Gruppe zur Firma Lumitech im Technologiezentrum von Jennersdorf. Licht und die unterschiedlichen Leuchtmittel und ihre Funktionsweise waren in diesem Schuljahr auch Teil des Unterrichts bei Physiklehrer Mag. Michael Schmidt.

Usercontent, BORG Jennersdorf Besprechungsraum der Firma Lumitech mit Michael Paukowits, BA



Im TZ wurden sie über Entwicklungen in der Licht- und Beleuchtungstechnik auf den neuesten Stand gebracht, bzw. konnten Teile der Technik und praktische Anwendungen wie sie in Privathaushalten aber auch im Verkauf von großen Modeketten und in der Industrie eingesetzt werden, hautnah in Augenschein nehmen. Den Hauptteil der Führung übernahm CFO Michael Paukowits, BA.