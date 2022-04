Saison auf Schloss Tabor eröffnet

Vollbild

Carina Kink und Waltraud Preininger vom Musikverein Neuhaus verköstigten die Gäste an ihren Tischen. Landtagspräsidentin Verena Dunst eröffnete heute das Event. Die Musikvereine Neuhaus am Klausenbach, Minihof-Liebau und Sankt Martin an der Raab traten gemeinsam auf.

