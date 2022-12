Jennersdorf: Adventzauber feierlich eröffnet

Werbung

Adventkranzsegnung beim Lichterbaumentzünden. Stadtpfarrer Franz Brei segnete die zahlreich mitgebrachten Adventkränze. Fotos: www.jdf-events.at Foto: BVZ

Stadtpfarrer Franz Brei segnete im Anschluss die Adventkränze und erinnerte an den Start ins neue Kirchenjahr. Die Stadtkapelle Jennersdorf sorgte für die stimmungsvolle Musik und Bürgermeister Reinhard Deutsch bedankte sich bei allen Mitwirkenden und dem Spender des Baums, Walter Deutsch, aus dem Ortsteil Grieselstein.

Am kommenden Samstag, dem 3. Dezember und am Samstag, dem 10. Dezember findet von 14 bis 21 Uhr ein buntes Rahmenprogramm statt. Am vierten Adventwochenende ist der Adventzauber am Freitag, dem 16. Dezember und am Samstag, dem 17. Dezember geöffnet, ebenfalls von 14 bis 21 Uhr.

