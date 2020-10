Am Nationalfeiertag zelebrierte Stadtpfarrer Franz Brei eine Messe auf dem Gipfel des Tafelberges in Jennersdorf. Im Zuge des Gottesdienstes wurde auch ein Friedenspfahl (beschriftet in vers. Sprachen) neben dem Gipfelkreuz montiert. Musikalisch umrahmt wurde die Messfeier von Lena Poglitsch und Kaplan Andreas Stipsits.