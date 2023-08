„Gesunde Stadt“ hat viel vor

Der Verein hat sich etabliert: Ende Juli konnte mit Viktor Gernot ein gelungener Kabarettabend verbucht werden. Immer dabei im Vordergrund: Der Erhalt der alten Henndorfer Volksschule.

Im Herbst 2021 gegründet aus dem ursprünglichen Elternverein, besteht der Vorstand derzeit aus vier Frauen und vier Männern. Die Obfrau ist Julia Bücsek und der Verein legt wert darauf, Einheimische sowie "Zuagroaste" einzubinden in die Planungen. Doch was wird eigentlich genau geplant?

Das wissen die Schlüsselpersonen rund um "HennSchui" noch nicht ganz konkret - es soll jedenfalls ein "öffentlicher Ort zur Förderung des Zusammenlebens, für Kultur und Bildung im weitesten Sinne" werden. Und für diese Konzepterstellung bekommt der Verein von der Gemeinde per Beschluss drei Jahre Zeit.

Um auf sich aufmerksam zu machen, veranstalteten sie letzten Sommer einen Kabarettabend mit Gery Seidl; heuer war Viktor Gernot mit seinem Programm "Schiefliegen" zu Besuch.

Zuerst Lachmuskeln, dann Beine beansprucht

Nach Gernots Pointen riss die austro-kubanische Jennersdorfer Kultband Uhudler Libre die Menge mit lateinamerikanischen Klängen von den Sesseln, denn Milo Nemling und Anna Werkovits an den Gitarren, Jacqueline Carbonell am e-Piano, Martin Werkovits am Bass und Otmar Walitsch am Schlagzeug beherrschen ihre Instrumente perfekt.

Christof Spörk - aktiver "HennSchui"ler - formulierte es treffend: "Sie spielen voll respektloser Zuneigung und frecher Ehrfurcht hochwertige Evergreens der Musikgeschichte, als hätten sie sie gerade selbst komponiert. Und über allem thront die wahrscheinlich talentierteste Soul-Sängerin der Republik - die Loipersdorferin Maria Pommer".

Spörk moderierte den Abend und sagte mit einem Augenzwinkern in Andreas Vitáseks Richtung, er wäre bereits der fixe Akt für den Kabarettabend 2024. Jedenfalls soll die Bevölkerung der ganzen Stadtgemeinde von den Bemühungen des Vereins profitieren.