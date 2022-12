Umbau voll im Gang

Werbung

Der Umbau des Rathauses schreitet zügig voran. Derzeit ist man im Inneren dabei, die nicht tragenden Wände abzureißen, um die neue Raumaufteilung herzustellen. Mit den Abbruch- und Umbauarbeiten hat übrigens die Firma Niederer als heimisches Unternehmen den Zuschlag als Bestbieter erhalten. Ein anderes, in der Stadt ansässiges Unternehmen, nämlich „die Haustechniker“, ist derzeit damit befasst, die Ausschreibung der Strom-, Heizungs- und Wasserinstallationen sowie der gesamten EDV-Infrastruktur zu übernehmen. Gearbeitet wird derzeit auch an der Ausschreibung der Fenster und Türen sowie der Lift- und Stahlkonstruktionen. Jenen Auftrag will der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 20. Dezember vergeben.

Nach der Fertigstellung der Umbauarbeiten, voraussichtlich Ende 2023, werden im Erdgeschoss des Rathauses der Standesamtsverband und das Bürgerservice angesiedelt sein. Die Büros von Bürgermeister und Gemeindebediensteten befinden sich nach dem Umbau im ersten und zweiten Stock des Gebäudes. Der Sitzungssaal wird sich im zweiten Stock befinden. Im Zuge der Sanierung des Rathauses steht auch die Gestaltung der Flächen vor dem Rathaus und im Innenhof an. Dazu gibt es bereits eine Arbeitsgruppe, die einen Vorschlag erarbeitet. Nach Gesprächen mit den Anrainern, dem Land wegen der Parkplätze an der Bundesstraße und der Überprüfung aller Leitungen, die sich im Boden befinden, wird der detaillierte Plan dem Bauausschuss und in weiterer Folge dem Gemeinderat vorgestellt werden. Die Baukosten für das Projekt sind mit 1,7 Millionen Euro veranschlagt.

Foto: zVg

