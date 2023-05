Naturparadies im Fokus

In der Gemeinde wird ein Pflegestützpunkt errichtet, durch den ältere Menschen die Möglichkeit haben werden, ihren Lebensabend in ihrer Heimatgemeinde zu verbingen.

Immer mehr Menschen wollen auch im hohen Alter nicht aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden. Die Pflege, die sie benötigen, lässt jedoch oft keine andere Wahl zu, als einen Umzug in eine Einrichtung in einen anderen Ort. Zukünftig sollen Personen, die Pflege benötigen, die Möglichkeit haben diese in ihrer Heimatgemeinde Königsdorf in Anspruch zu nehmen. In dem Ort wird nämlich gegenüber der OSG-Wohnanlage ein Pflegestützpunkt gebaut.

In dem Stützpunkt sollen nach der Errichtung fünf bis zehn Wohnungen Platz finden. In diesen sollen dann Menschen mit den Pflegestufen eins bis drei untergebracht und betreut werden. Zusätzlich soll es in dem Stützpunkt eine Tagesheimstätte für ältere Personen geben, die alleine leben. Baustart soll im Herbst 2023 sein, errichtet wird der Pflegestützpunkt von der Landesimmobilien-Gesellschaft Burgenland.