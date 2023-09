Infrastruktur schafft Lebensqualität

Die Bachmühle Jost ist die letzte funktionsfähige Wassermühle im österreichischen Teil des Naturparks Raab/Örseg/Goricko. Foto: Gemeinde

Österreichweit nehmen 61 Mühlen teil. Der Mühlentag am 14. Oktober ist aber nur eine von zahlreichen weiteren Veranstaltungen in Minihof-Liebau.

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, sagt ein altes Volkslied. Mehr als 15.000 Mühlen waren es einst in Österreich, heute sind noch ca. 80 Mühlen aktiv. Und die liegen nicht am rauschenden Bach sondern werden von starken Elektromotoren angetrieben. Die meisten dieser bis zu 1000 Jahre alten Wassermühlen stehen heute still.

Am 14. Oktober findet deshalb in ganz Österreich der 1. österreichische Mühlentag statt, ein Tag der offenen Mühlen. So auch in der Jost Mühle in Windisch-Minihof von 9 bis 17 Uhr. Der Naturpark Raab und das Handg'mocht Team in Kooperation mit der österreichischen Gesellschaft der Mühlenfreunde laden herzlich in die Jostmühle/Windisch-Minihof ein. Österreichweit nehmen an diesem Tag 61 Mühlen teil.

Programm/Aktivitäten: Führungen, Kinderprogramm, Pizza backen, Rätselrallye.

Generationenflohmarkt ein Highlight

Der Verein Handg´mocht organisiert auch den Generationenflohmarkt am 27. 28.29. Oktober am Gelände der Jost Mühle

27.10.: Kürbisschnitzen für Groß und Klein 10-12 Uhr

Generationenmarkt am 28 .und 29. 10. von 12 bis 17 Uhr. Die Teilnehmer des Generationenmarktes möchten traditionelle Handwerkstechniken und Arbeitsweisen wie Töpfern ,Rechen machen, Woazriffeln, Sensen dengeln und Drechseln zeigen und der Jugend vermitteln. Programm: Ausstellung und Verkauf von traditionellen Kunsthandwerken, Rätselrallye und Mitmachstationen für Kinder, Regionale Schmankerl und Weinverkostung.

Stocksport am 23. September

Ewald Seidl (Kassier), Siegfried Jud (Obmann) und Sebastian Seidl (Schriftführer) laden zum Turnier. Foto: Gemeinde

Das Straßenstockturnier der Loipengemeinschaft Windisch-Minihof findet am 23. September statt. Das Turnier geht auf dem heuer neu asphaltierten Radweg entlang des Doiberbaches bei der „Jost-Mühle“ in Windisch-Minihof über die Bühne. Interessierte Mannschaften können sich gerne noch anmelden. Auf alle teilnehmenden Mannschaften warten schöne Waren- oder Gutscheinpreise.