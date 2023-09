Viel los im Herbst

Das Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ wird in Rudersdorf und Dobersdorf sehr gut angenommen.

Foto: zVg

Um das „Miteinander“ in der Gemeinde zu beleben und Abwechslung in den Alltag zu bringen, veranstaltete das Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ bereits mehrere Termine für ein geselliges „Mahlzeit miteinander“ in verschiedenen Gasthäusern in Ruderdorf (Restaurant Angela, Gasthaus Antonyus und Berggasthaus Pfingstl) und im Café Schulter in Dobersdorf. So wurde in netter Gesellschaft nicht nur an einem gemeinsamen Tisch zu Mittag gegessen, sondern auch angeregt geplaudert. Weitere Termine sind in Planung.

Alle, die gerne an der frischen Luft zusammenkommen, verbrachten beim „Bankerlsitzen“ fröhliche und unterhaltsame Stunden mit selbstgemachten Schmankerln und Getränken. Und weil die Begeisterung für diese nette Art des Zusammenseins groß ist, gibt es auch schon einen nächsten Termin, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Am Mittwoch, dem 27. September (14 Uhr), steht ein Besuch der Firma Katzbeck in Rudersdorf auf dem Programm.

Auch die praktische Unterstützung im Alltag soll nicht zu kurz kommen. Hier das kostenlose Angebot an sozialen Diensten, das besonders Älteren den Alltag erleichtern soll:

Fahr- und Begleitdienst (in Begleitung von Ehrenamtlichen zum Arzt, Einkauf, Kirche...)

Einkaufsservice (Besorgungen und Medikamente werden nach Hause gebracht)

(Telefon)-Besuchsdienst (mit Ehrenamtlichen plaudern, in Kontakt bleiben...)

Spaziergehdienst (in Begleitung zum Bankerl, zum Friedhof, zu Freunden...)

Informationen zu sozialen Themen (Pflegedienste, Essen auf Rädern…).

Möchten Sie sich über das Projekt informieren oder überlegen Sie, sich in der Gemeinde ehrenamtlich zu engagieren - Mitarbeiterin Stefanie Neuhold steht Ihnen telefonisch am Dienstag und Donnerstag, von 8 bis 12 Uhr unter der Nummer 0664/5366899 zur Verfügung.

Persönliche Sprechstunde im Gemeindeamt: Dienstag und Donnerstag, von 8 bis 10 Uhr. E-Mail: rudersdorf@nachbarschaftshilfeplus.at. www.nachbarschaftshilfeplus.at