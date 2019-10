Abgestellter Pkw in Flammen: Carport und Haus bedroht .

In der Nacht des 23. Oktober holte ein Sirenenalarm die Freiwillige Feuerwehr Deutsch Kaltenbrunn-Ort gemeinsam mit der ortszuständigen Feuerwehr Deutsch Kaltenbrunn-Berg zu einem Fahrzeugbrand. Ein in einem Carport abgestelltes Fahrzeug war in Brand geraten, wobei auch die Gefahr eines Übergriffs auf ein Carport inklusive dem angrenzenden Wohnhaus bestand.