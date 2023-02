Austrian Wedding Award: Ein Preis für das freie Wort

Andrea Weber hat in ihrem Leben bereits unzählige Paare an ihrem schönsten Tag begleitet – bis sie sich selbst nach der Trauung eines Paares, das extra aus Berlin zu ihr gefahren ist, „getraut“ hat. „Ich bin seit 2020 freie Trauungsrednerin, da habe ich mich nach einem Jobwechsel mit meinem Unternehmen ‚Wortboutique‘ selbstständig gemacht. Davor war ich 25 Jahre lang Standesbeamtin und war schon immer mit Herzblut und voller Leidenschaft dabei“, fasst Andrea Weber zusammen.

Mit der Wortboutique ist sie mittlerweile nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland unterwegs und hält auch gerne Trauungen für gleichgeschlechtliche Paare ab. „Da bin ich stolz drauf, dass ich schon einige begleiten durfte.“

Bei so viel Know-How war es nur naheliegend, dass sie ihr Können beim Austrian Wedding Award unter Beweis stellt. Der Wettbewerb stellt unterschiedlichste Dienstleister rund um das Thema Hochzeit auf die Probe; Weber trat gegen 999 TeilnehmerInnen aus Österreich an. Dass es promt für den 3. Platz reichte, ist für sie beachtlich. „Die Traurede, die ich eingereicht habe, ist vom 10. September letzten Jahres. Für mich musste es einfach diese Rede sein, denn es war der gleiche Tag, an dem meine Tochter ihre Facharztprüfung hatte. Wir waren beide erfolgreich!“

Andrea Weber organisiert auch wieder Charity Gala

Wenn sie nicht gerade an Trauungsreden schreibt, organisiert sie bereits die Pink Ribbon Veranstaltung in Rudersdorf, die heuer am 22. September stattfinden wird. „Neben Vortragenden und Informationsaustausch rund um das Thema Brustkrebs wird auch eine Modenschau veranstaltet, um den Abend aufzulockern.“

Ein Infofrühstück rund um Brustkrebs, wo betroffene Frauen sich untereinander und mit Ärzten in stressfreiem Rahmen austauschen können, ist gerade für Anfang Juni in Jennersdorf in Planung. Genauere Informationen dazu folgen seitens Andrea Weber noch.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.