Ortswechsel für Feuerwehrwagen

Nicht weit hatte es das Tank-Löschfahrzeug der Wehr Deutsch Kaltenbrunn-Ort beim Stellungswechsel. Durch den Ankauf eines neuen Tunnelfahrzeuges für die S7, ging das bestehende Feuerwehrfahrzeug (Baujahr 2008) an die Nachbarwehr aus Rohrbrunn.

Am vergangenen Freitag wurde das TLFA-2000 schlussendlich übergeben. Kommandant Lukas Lichtenegger übernahm das Fahrzeug von Deutsch Kaltenbrunn-Ort-Kommandant Thomas Fröhlich im Beisein von Bürgermeisterin Andrea Reichl. Die Rohrbrunner hingegen verkauften ihr Fahrzeug an eine Wehr in Niederösterreich.

