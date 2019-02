Vertreter der Wirtschaftskammer Jennersdorf besuchten die Firma Strobl GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Deutsch Kaltenbrunn ist spezialisiert auf Holzbau, Dachdeckerei und Spenglerei. Die Firma beschäftigt derzeit 52 Mitarbeiter, die ausschließlich aus der Region stammen. Stolz zeigt sich der Firmenchef auch über die Lehrlingsausbildung im Betrieb. „Die Lehrlingsausbildung war mir schon immer besonders wichtig. Wir bilden derzeit sechs Lehrlinge aus und möchten auch noch weitere aufnehmen“, erklärt Rudolf Strobl.

Die Firma bietet ihren Kunden Komplettlösungen für ihr Haus an, von der Planung über die Ausführung und Abnahme kommt alles aus einer Hand. „Aber auch Kleinaufträge wie der Austausch von einzelnen kaputten Dachziegeln übernehmen wir gerne“, sagt Strobl und meint weiter: „Geplant ist auch den Standort in Deutsch Kaltenbrunn in den nächsten Jahren zu erweitern.“