Zentrum für Gesundheit entsteht

Mit dem Spatenstich in den Kaltenbrunner Bergen geht ein Lebenstraum für Philipp Karner in Erfüllung. Dem Gemeindearzt, der seit dem Vorjahr die Kassenstelle von Kristian Leonhard übernommen hat, ist es ein großes Anliegen, die medizinische Versorgung in der Region zu verbessern. Zum Gelingen soll sein Gesundheitszentrum, das allen modernen Anforderungen entspricht, einen Beitrag leisten.

Neben der Ordination für Allgemeinmedizin wird es im Gesundheitszentrum in der Panoramastraße auch Wahlarzt-Ordinationen für Orthopädie, Hals-Nasen-Ohren, Kinderheilkunde und Neurologie geben sowie eine Physiotherapie-Praxis, eine Hausapotheke, ein Labor, einen tagesklinischen Eingriffsraum und ein Notfall-Erstversorgerzentrum. Die Baukosten schätzt der Mediziner auf rund 3,5 Millionen Euro als die größte Herausforderung für das Projekt. „In der aktuellen Lage auf dem Bausektor kein einfaches Unterfangen“, erklärt Karner.

„Für die Gemeinde und die Region ist das Projekt eine einmalige Chance, um das uns viele Gemeinden beneiden“

Andrea Reichl, Bürgermeisterin

„Mit der großen Unterstützung der Gemeinde, der Familie und dem Team, welches mir immer den Rücken freihält, habe ich aber die perfekten Partner, die zum Gelingen beitragen“, bedankt sich Karner beim Spatenstich.

Die Gemeinde ist es auch, die vom ersten Tag an hinter den großen Plänen des Arztes gestanden ist, wie Bürgermeisterin Andrea Reichl erzählt. Die ursprünglichen Pläne der Gemeinde, ein Ärztezentrum im Ortskern beim ehemaligen Lindenwirt zu errichten, waren dem Mediziner zu klein. „Da hab ich mir schon gedacht, das fängt ja gut an“, schmunzelt Reichl beim Spatenstich. Es sei die Euphorie von Karner gewesen, die sie angesteckt habe. „Jetzt kann ich sagen, dass das gut so war“, ist die Bürgermeisterin von den Plänen begeistert. Man bekomme damit viel mehr, als man sich erträumt habe, so Reichl. „Für die Gemeinde und die Region ist das Projekt eine einmalige Chance, um das uns viele Gemeinden beneiden“, ist Reichl überzeugt.

Von der Gemeinde werden übrigens die Parkplätze beim zukünftigen Gesundheitszentrum, welches nach den Plänen von Architektin Maria Richter-Trummer entsteht, beigesteuert.

Den positiven „Mehrwert des Projekts für die Bürgerinnen und Bürger“ betonte auch Landtagsabgeordneter Ewald Schnecker beim Spatenstich.

Die Fertigstellung für das Gesundheitszentrum in der Panoramastraße soll übrigens 2023 erfolgen.

