Lehrling Manuel Schulter holte Silber

Werbung

„Endlich ist es uns gelungen, nach gut zwanzig Jahren wieder eine Silbermedaille ins Burgenland zu bringen“, jubelt Innungsmeister Christoph Grünwald.

Zu fertigen gab es für Manuel Schulter, Lehrling im 3. Lehrjahr, einen Kleiderboy. Erst am Bewerbstag erfuhren die Teilnehmer, was gebaut werden muss. Das Projekt wurde zuerst am Plan besprochen, dann musste eine Holzliste erstellt werden und schließlich in traditionellen Verbindungen hergestellt werden. Manuel Schulter lernt im Betrieb von Erich Schulter.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.