Wandern bei Vollmond und eine Zeitreise durch Jennersdorf

Ausgehend vom Gasthaus K&K fand die Vollmondwanderung in Doiber statt. Bei der Labestation am Doiberberg wurden die rund 100 Wanderbegeisterten vom Bauernladen St. Martin an der Raab mit Getränken, Aufstrichbrote, Salzstangerl und Grammelpogatscherl versorgt.

Zwei Tage später fand die Stadtführung „Zeitreise durch Jennersdorf“ statt. Diese startete beim „Gamperleck“ am Hauptplatz. Anhand von Bildern aus früheren Zeiten zeigte Franz Tamweber den TeilnehmerInnen, wie Jennersdorf früher ausgesehen hat. Franz Tamweber begeisterte alle aufgrund seines großen geschichtlichen Wissens.