Sankt Martin: Blick von 2006 auf 2030

Vor 16 Jahren wurde in der Marktgemeinde ein Dorfentwicklungsleitbild erstellt, nachdem sich die Rahmenbedingungen mittlerweile geändert haben, wurde das bestehende Leitbild neu evaluiert. Franz und Gerhard Schlögl (Arge 4 - Die Projektmeister) unterstützten die Gemeinde dabei und halfen mit Blick auf das Jahr 2030 ein neues Leitbild zu erstellen. „Wir sind zuversichtlich, dass dieses gemeinsam erarbeitete Zukunftsprofil eine tragfähige Basis darstellt, um die Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab im Einklang mit unserer Bevölkerung weiterzuentwickeln“, so Bürgermeister Franz Josef Kern. Das Leitbild wurde im Gemeinderat am 29. Dezember einstimmig beschlossen.

