„Wer suchet, der findet“ feiert am 21. April Premiere in Mogersdorf

Werbung

Das Dorftheater Mogersdorf präsentiert ihr neuestes Stück „Wer suchet, der findet“ von Karl Schuhbeck. Das lustige und rustikale Bauernstück feiert am Freitag, dem 21. April um 19 Uhr seine Premiere im Gasthaus Leiner in Unter-Henndorf. Weitere Termine für das Theaterstück sind am Samstag, dem 22 April (19 Uhr), am Sonntag dem 23. April (16 Uhr), am Freitag, dem 28. April (19 Uhr) sowie am Samstag, dem 29. April (19 Uhr) und am Sonntag, dem 30. April, (16 Uhr).

Karten sind bei Helmut Grassmugg unter der Nummer 0650/528 79 69 oder per Mail an helmut.grassmugg@gmail.com erhältlich.

