Alles „uhudelte“ am Hochkogl

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Ob aus Ungarn, Wien, der Steiermark, Tirol, Deutschland, Niederösterreich oder dem Nachbarsort: Von nah und fern strömten Weinenthusiasten vergangenen Wochenende ins Uhudlerviertel nach Eltendorf, um in frühherbstlich anmutender Abendsonne mit fruchtig-frischem Uhudler und deftiger Heurigenjause gemeinsam einen geselligen Abend bei Matthias Mirths Uhudlerfest zu verbringen.

Mit dem ersten Sturm der Saison in der – für Kenner – linken Hand wurde sich nicht nur des Essens wegen „Mahlzeit!“ zugerufen. Die Band „VollgasKompanie“ umrahmte am Samstag das Fest mit rockigen Klängen und ließ so das eine oder andere Paar auf der Tanzfläche ihre Runden drehen.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.