Ferienprogramm mit kunterbuntem Dorf

Werbung

Unter dem Motto „Kunterbunt für Eltendorf“ wurden mit Unterstützung des Malerbetriebes Zach die 33 Strahlen der Sonne, eines der elf Kunstobjekte des Uhudlerwanderweges, erneuert.

Die Strahlen wurden in den Farben Gelb und Orange vor Ort auf der Lichtung im Hochwald gestrichen. Malermeister Josef Zach gab wertvolle Tipps, wie man den Pinsel am besten führt und sorgte für Farbnachschub. Matthias Mirth belohnte die Kinder mit einem Eis und bedankte sich bei den kleinen Malern für ihre tolle Arbeit.

Am Nachmittag konnten sich die Kinder auf zwei Fahnen mit ihren bunten Handabdrücken verewigen; in Zukunft sollen diese Fahnen bei Nachwuch in Eltendorf oder Zahling gehisst werden.

Anschließend konnten alle Kinder ihrer eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Es wurden Keilrahmen bemalt, kleine Fahnen gestaltet, Regenbogen ausgemalt. Als Stärkung gab es Aufstrichbrote und Ripperl und jede Menge Kuchen Jedes Kind bekam auch einen kleinen Malerkübel vom Malerbetrieb Zach mit Pinsel und Ausmalheft.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.