Kinderkrippe feierlich eröffnet

Bereits seit Mai dieses Jahres sind die Kinderkrippenkinder aus Eltendorf, Königsdorf und Zahling in der neuen Kinderkrippe in Eltendorf untergebracht. Die Kinderkrippe wurde am bestehenden Kindergarten angebaut.

Vergangene Woche wurde das neue Zuhause nun offiziell mit einer großen Feier eröffnet. Die Kinder studierten gemeinsam mit ihren Pädagoginnen eigene Lieder ein für die Einweihungsfeier, die den vielen Besucherinnen und Besucher auf der Bühne präsentiert wurden. Nach dem offiziellen Teil konnten die Gäste die Möglichkeit nutzen, um sich das Gebäude von innen anzusehen.