Start für Runde 2: Stichwahl am 23. Oktober

„Die Themen ändern sich nicht, die Motivation ist aber eine noch größere“, meint Hannes Siemeister (ÖVP) auf die Frage, wie sich der verlängerte Wahlkampf in der Zielgeraden gestaltet.

Der bisherige VP-Vizebürgermeister, der bei den Wahlen als Spitzenkandidat und Nachfolger von Bürgermeister Josef Pfeiffer für die ÖVP ins Rennen gegangen ist, geht gegen seinen Kontrahenten Christian Schaberl von der Bürgerliste mit einem doch Minus in die Stichwahl. Im ersten Wahlgang hat Siemeister mit 32,98 Prozent um 13,27 Prozent weniger Stimmen bekommen als Schaberl, der auf 46,25 kam.

Dass der Wahlkampf in eine zweite Runde geht, habe er verdaut. „Es sind viele positive Rückmeldungen, die ich in den letzten Tagen bekomme habe und die machen es leicht weiter zu kämpfen“, so Siemeister. Er wolle Bürgermeister werden, „weil ich gestalten möchte und weil ich die Gemeinde nach vorne bringen möchte“, erklärt Siemeister.

Wohnbau bleibt Wahlkampfthema

Warum es im ersten Durchgang für ihn nicht gereicht habe, sei jetzt kein Thema mehr. „Viele Dinge brauchen seine Zeit und ich denke, dass wir vor allem im Bereich des Wohnbaus und der Flächenwidmung einen gewissen Unmut der Bevölkerung bei der Wahlurne zu tragen gespürt haben. In den letzten Tagen ist aber vor allem in diesen Bereichen einiges weitergegangen“, spricht Siemeister eine Bauverhandlung mit der OSG bezüglich des Umbaus des Holler Hauses an.

Damit will er auch seinem politischen Gegner Christian Schaberl (FBL), den von ihm gezeichneten „Stillstand in der Gemeinde“ widersprechen. „Das werden wir auch noch mittels einer Postwurfsendung, an die Bürger transportieren“, erklärt Siemeister.

Für Schaberl, der Eltendorf „transparent in eine moderne Zukunft führen möchte“, hingegen ist es Tatsache, dass Eltendorf eine, der am stärksten betroffenen Abwanderungsgemeinden im Bezirk ist und genau das ist seine Motivation, die er als Bürgermeister als erstes angehen wolle.

„Wir haben keine kostengünstigen Bauplätze, wir haben zu wenig Wohnraum und der Ausbau des Internets in Zahling ist bis jetzt in dilettantischer Form abgewickelt worden“, wird der Listen-Kandidat deutlich. Aber auch die langfristige Sicherstellung der medizinischen Versorgung sei ein Punkt, so Schaberl, den man sofort anpacken muss.

